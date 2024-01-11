В Улан-Удэ до 18 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 11 января, по республике переменная облачность, местами слабый снег. Ветер восточный 5-10, позёмка. Температура днём -15,-20, местами -9,-14, по крайнему северу -23,-28.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура днём -16,-18.
В Бурятии местами небольшой снег
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