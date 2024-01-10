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Жители Бурятии предпочли кино музеям и театрам

Жители Бурятии предпочли кино музеям и театрам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Культурные учреждения в республике оказались не в почёте

Люди в Бурятии ходят в кино чаще, нежели в театры и музеи. К такому выводу пришли в Бурятстате. Комплексное наблюдение условий жизни населения в 2022 году показало: свыше 30% жителей республики старше 15 лет наведывались в кино периодически, а 13% делали это регулярно.

Более половины наших земляков такого же возраста посещали кинотеатры, концерты, театры и музеи хотя бы раз в год. Культурные учреждения пользовались наименьшей популярностью. К примеру, на выставки ходили только 14% взрослых.
кино музеи театры Бурятстат

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