Жители Бурятии предпочли кино музеям и театрам





Люди в Бурятии ходят в кино чаще, нежели в театры и музеи. К такому выводу пришли в Бурятстате. Комплексное наблюдение условий жизни населения в 2022 году показало: свыше 30% жителей республики старше 15 лет наведывались в кино периодически, а 13% делали это регулярно.



Более половины наших земляков такого же возраста посещали кинотеатры, концерты, театры и музеи хотя бы раз в год. Культурные учреждения пользовались наименьшей популярностью. К примеру, на выставки ходили только 14% взрослых.

