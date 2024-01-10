10 января

09 января

Популярное

Правительство России утвердило планы комплексного развития 16 городов ДФО

Правительство России утвердило планы комплексного развития 16 городов ДФО
Общество,  Фото:pixabay.com
В Забайкальском крае будут развивать город Краснокаменск

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 городов Дальнего Востока в Амурской и Магаданской областях, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Якутии, Чукотке и ЕАО. Выполнение ряда мероприятий, предусмотренных планами комплексного развития, уже идёт. Новые стройки будут запускаться в этом году при поддержке Минвостокразвития России, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), федеральных министерств и ведомств.

Так, в Забайкальском крае долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Краснокаменск включает 35 мероприятий по развитию коммунальной, социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры на общую сумму 110 млрд рублей. План развития второго по количеству жителей города Забайкалья с периодом реализации до 2030 года предполагает развитие промышленности на базе горного потенциала края, развитие сервисной экономики и въездного туризма, увеличение объёма торговли с Китаем.

- Реновация объектов здравоохранения усилит концентрацию высокотехнологичных социальных услуг. На базе крупнейшего агропарка на Дальнем Востоке будут созданы производства, которые повысят продовольственную безопасность. Для реализации ключевых инвестиционных проектов и создания комфортных условий для жителей города модернизацию пройдут инженерная и транспортная инфраструктура с объёмом инвестиций более 50 млрд рублей. В рамках реализации программы «Дальневосточный квартал» в Краснокаменске будут построены два новых жилых микрорайона с современной социальной инфраструктурой, - сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Реализация плана комплексного развития будет способствовать запуску новых крупных инвестиционных проектов. В совокупности они позволят создать не менее 3 773 рабочих мест, в 1,7 раза поднять валовый городской продукт, в 1,3 раза повысить среднюю зарплату. Индекс качества городской среды в Краснокаменске повысится на 42 балла.

Всего на Дальнем Востоке будет реализовано 22 плана комплексного развития городов и агломераций. Это 11 региональных центров, включая город Корсаков в составе Южно-Сахалинской агломерации, 10 городов с численностью населения свыше 50 тыс. жителей, и 2 столицы БАМа. А именно: Петропавловск-Камчатский, Чита, Краснокаменск, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Корсаков, Тында, Северобайкальск, Магадан, Анадырь, Якутск, Нерюнгри, Хабаровск, Комсомольск–на–Амуре, Благовещенск, Свободный, Белогорск, Владивосток, Артём, Большой Камень, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Биробиджан. В рамках реализации планов предусмотрено 875 мероприятий общей стоимостью более 4,4 трлн рублей.
Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыграют кубок по зимнему дрифту
В Бурятии разыграют кубок по зимнему дрифту
Общество, 10.01.2024
Соревнования пройдут в пригороде Улан-Удэ
В Бурятии детям расскажут о «тайнах обитателей заповедника»
В Бурятии детям расскажут о «тайнах обитателей заповедника»
Общество, 10.01.2024
Участие в межрегиональном проекте могут принять педагоги и их воспитанники
В Чите собираются строить новую мечеть
В Чите собираются строить новую мечеть
Общество, 10.01.2024
Это обусловлено нехваткой мест для прихожан в существующей городской мечети
Правительство России утвердило планы комплексного развития 16 городов ДФО
Правительство России утвердило планы комплексного развития 16 городов ДФО
Общество, 10.01.2024
В Забайкальском крае будут развивать город Краснокаменск
При иркутском вузе планируется открыть колледж
При иркутском вузе планируется открыть колледж
Общество, 10.01.2024
Учащихся наберут уже в этом году
Боксёры Бурятии сразятся за кубок России
Боксёры Бурятии сразятся за кубок России
Общество, 10.01.2024
На турнире выступят Баир Батлаев и Сандан Санданов
Забайкальская чета отпраздновала 60-летие совместной жизни
Забайкальская чета отпраздновала 60-летие совместной жизни
Общество, 10.01.2024
Они познакомились на одной из метеостанций в Бурятии
95-летия отметили долгожители Иркутской области
95-летия отметили долгожители Иркутской области
Общество, 10.01.2024
С юбилеем поздравили Анну Томшину и Александру Таюрскую
В 2024 году в Бурятии поздравят около 400 долгожителей
В 2024 году в Бурятии поздравят около 400 долгожителей
Общество, 10.01.2024
Одной из первых юбилей отметила жительница Кяхтинского района
Пролив на Байкале никак не хочет замерзать
Пролив на Байкале никак не хочет замерзать
Общество, 10.01.2024
Из-за погоды снизился турпоток на остров Ольхон
В Улан-Удэ молодых родителей поздравили с тройней
В Улан-Удэ молодых родителей поздравили с тройней
Общество, 10.01.2024
Им пожелали «не останавливаться на достигнутом»
Жители Бурятии предпочли кино музеям и театрам
Жители Бурятии предпочли кино музеям и театрам
Общество, 10.01.2024
Культурные учреждения в республике оказались не в почёте
В Бурятии жители райцентра пожаловались на резко подорожавшее такси
В Бурятии жители райцентра пожаловались на резко подорожавшее такси
Общество, 10.01.2024
Они призвали надзорные органы взяться за перевозчиков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^