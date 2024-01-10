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В Бурятии детям расскажут о «тайнах обитателей заповедника»

В Бурятии детям расскажут о «тайнах обитателей заповедника»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участие в межрегиональном проекте могут принять педагоги и их воспитанники

С 11 января в Бурятии будет запущен межрегиональный эколого-просветительский проект «Тайны обитателей Баргузинского заповедника». Он приурочен к 107-летию первого заповедника России и всей заповедной системы страны.

Проект направлен на воспитанников детских дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, а также студентов ссузов. В рамках проекта с 11 по 25 января педагогам предстоит провести интерактивный урок, по итогам которого ученики поучаствуют в онлайн-квизе. Участники с наилучшими результатами получат призы.

Запрос на участие можно направить на электронную почту: ecopros@pdmr.ru. Подробности можно узнать в положении проекта на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия дети заповедник проект экология образование

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