Владелец бычка Яши стал победителем краевого фотоконкурса
В Забайкальском крае подвели итоги фотоконкурса, в котором определялся лучший бычок 2023 года. Мероприятие проходило в информационном сообществе «Настоящая группа КФХ и ЛПХ Забкрая» в одном из популярных мессенджеров.
- По количеству лайков победителем стало фото бычка Яши. За него проголосовало свыше 1,1 тысячи участников сообщества. Животное принадлежит владельцу личного подсобного хозяйства из села Судунтуй Агинского района Батору Балданову. За занятое первое место ему предоставлен денежный приз. Фермеру из села Холуй-База Ононского района Александру Доржаеву достался приз зрительских симпатий за фотографию бычка по кличке Миха. Ещё один солидный денежный приз, учреждённый администраторами паблика, достался частнику Игорю Цыдыпову из села Усть-Ножовая Шилкинского района – за фото бычка по прозвищу Сосед, - рассказал модератор группы.
Администратор отметил, что фотоконкурс проводится с 2019 года, его цель - поднять настроение жителям сельской местности, всем тем, кто имеет отношение к агропромышленному комплексу.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Забайкалья, помимо основных призов, конкурсантам вручили награды в различных номинациях. Так, были определены самый возрастной и молодой бычки. Кроме того, хозяев животных наградили за перспективу развития, экстерьер и самую оригинальную кличку быка.
В Забайкалье выбрали лучшего бычка 2023 года
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