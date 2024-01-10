В районе Бурятии впервые за три десятилетия не замёрзла река

Он добавил, что движение там запрещено. Такое явление, кстати, наблюдается впервые за 29 лет. Пока в районе ведётся мониторинг.

- Ледовая переправа через Чикой закрыта – река не замерзает, – пояснил замглавы района по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ Сергей Дамбаев.