Между Улан-Удэ и Курумканом стали курсировать «Ютонги»









Три больших автобуса «Ютонг» вышли на межмуниципальный маршрут №320 Улан-Удэ – Курумкан.Теперь во время поездки пассажиры могут заряжать свои гаджеты (USB-розетки есть в каждом подлокотнике). В автобусе предусмотрено багажное отделение, кондиционеры. Автобус рассчитан на 53 пассажира.- Подвижной состав на межмуниципальном маршруте Улан-Удэ – Курумкан частный перевозчик обновил в декабре прошлого года. Во втором квартале 2024 года ожидается поставка ещё одного большого автобуса. До настоящего времени в автопарке числилось 10 автобусов Hyundai County малого класса, - сообщили в минтрансе Бурятии.В прошлом году автопарк также обновили на межмуниципальных маршрутах Улан-Удэ – Кяхта и Улан-Удэ – Бичура.