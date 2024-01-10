В Бурятии опубликован рейтинг районов по итогам борцовских первенств

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Первые места занял Тункинский район



В декабре прошлого года традиционно состоялись первенства Бурятии по вольной борьбе среди юношей до 16 и до 18 лет. По итогам данных соревнований сформированы сборные команды республики.



Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, по итогам первенства региона до 16 лет места в рейтинговой таблице распределились следующим образом:

1 место - Тункинский район (34 балла),

2 место – Кяхтинский район (19 баллов),

3 место – Закаменский район (18 баллов),

4 место – Кижингинский район (13 баллов),

5 место – Иволгинский район (12 баллов).



С небольшим отрывом (10 баллов) шестое место заняли команды Селенгинского района и Баргузинского района. Также в медальном зачёте есть небольшие результаты у Курумканского, Окинского, Еравнинского, Джидинского и Заиграевского районов. Не удалось завоевать на данном первенстве ни одной медали командам Мухоршибирского, Хоринского и Тарбагатайского районов. Отдельно следует отметить спортивный клуб «Зугалай», который по итогам первенства РБ борцов до 16 лет набрал рекордные 48 баллов.



По итогам первенства до 18 лет места в рейтинговой таблице распределились следующим образом:

1 место – Тункинский район (24 балла),

2 место – Курумканский район (10 баллов) и Еравнинский район (10 баллов),

3 место – Кяхтинский район (9 баллов) и Окинский район (9 баллов),

4 место – Кижингинский район (7 баллов),

5 место – Иволгинский район (6 баллов).



У Мухоршибирского района по итогам соревнований одно третье место. У Закаменского района – два пятых места.

