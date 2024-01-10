Первые места занял Тункинский район
В декабре прошлого года традиционно состоялись первенства Бурятии по вольной борьбе среди юношей до 16 и до 18 лет. По итогам данных соревнований сформированы сборные команды республики.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, по итогам первенства региона до 16 лет места в рейтинговой таблице распределились следующим образом:
1 место - Тункинский район (34 балла),
2 место – Кяхтинский район (19 баллов),
3 место – Закаменский район (18 баллов),
4 место – Кижингинский район (13 баллов),
5 место – Иволгинский район (12 баллов).
С небольшим отрывом (10 баллов) шестое место заняли команды Селенгинского района и Баргузинского района. Также в медальном зачёте есть небольшие результаты у Курумканского, Окинского, Еравнинского, Джидинского и Заиграевского районов. Не удалось завоевать на данном первенстве ни одной медали командам Мухоршибирского, Хоринского и Тарбагатайского районов. Отдельно следует отметить спортивный клуб «Зугалай», который по итогам первенства РБ борцов до 16 лет набрал рекордные 48 баллов.
По итогам первенства до 18 лет места в рейтинговой таблице распределились следующим образом:
1 место – Тункинский район (24 балла),
2 место – Курумканский район (10 баллов) и Еравнинский район (10 баллов),
3 место – Кяхтинский район (9 баллов) и Окинский район (9 баллов),
4 место – Кижингинский район (7 баллов),
5 место – Иволгинский район (6 баллов).
У Мухоршибирского района по итогам соревнований одно третье место. У Закаменского района – два пятых места.
В Бурятии опубликован рейтинг районов по итогам борцовских первенств
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