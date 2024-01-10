Им стал мальчик
Первым малышом, родившимся в 2024 году в Мухоршибирском районе Бурятии, стал мальчик. Ребёнок родился 8 января в семье Алексея и Надежды из села Тугнуй. Малыш стал вторым ребёнком в семье, дома его с нетерпением ждёт старшая сестрёнка.
10 января глава района Владимир Молчанов, председатель совета депутатов Баир Дашибальжиров и заместитель главы по социальным вопросам Ирина Фетисова поздравили маму с рождением сына, и вручили денежный сертификат на сумму 25 тысяч рублей, сообщили в администрации района.
- Мы радуемся вместе с родителями, где рождаются дети. Ведь это говорит о том, что жизнь продолжается, растет наш район, рождается новое поколение. Прошедший 2023 год подарил нам 188 новых жителей, сколько будет в этом году, узнаем через год. Старт дан! Наш первенец проложил дорогу в новый 2024 год! - поделилась Ирина Фетисова.
Как сообщал «Байкал-Daily», первым ребёнком, рождённым в Бурятии в 2024 году, стала девочка. Малышка появилась на свет 1:30 1 января 2024 года в Кяхте.
В Мухоршибирском районе Бурятии рассказали о первом ребёнке 2024 года
Общество, Фото:
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