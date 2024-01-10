Злоумышленники спилили более пяти кубов леса
Всего в новогодние каникулы в лесах Бурятии обнаружили 12 незаконных рубок. А на минувшей неделе там провели 322 рейда и выявили два таких нарушения по статье 260 Уголовного кодекса РФ. Одно зарегистрировали в пригородном Заиграевском, а второе – в Прибайкальском районе.
Нарушителей установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил пять кубометров.
Материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений. В республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили: за незаконную рубку деревьев грозит административная и уголовная ответственность. Кроме того, в республике выявили 10 случаев нелегальной заготовки древесины, за которую предусмотрены штрафы.
В Бурятии в новогодние праздники выявили дюжину незаконных рубок
Общество, Фото:
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