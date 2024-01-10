Эксперты выяснили, кому в Улан-Удэ сложнее всего найти работу



Представители сервиса SuperJob выяснили, кому в Улан-Удэ проще всего найти работу. Судя по оценкам самих жителей бурятской столицы – людям 33-35 лет или чуть моложе – от 30 до 32. А вот те, кому за 60, оценили сложности трудоустройства в среднем на 7,8 из 10 баллов.



«Пик» соискательской формы у представителей обоих полов совпадает – это возраст от 30 до 35 лет. Женщинам от 42 до 52 подыскать подходящее место уже сложнее. Но хуже всего дела с трудоустройством – у мужчин старше 60 лет (в среднем 8,2 балла из 10).