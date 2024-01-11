В Бурятии сельчане настучали на школу из-за пересоленной еды и голодающих детей



- Дети учатся с 8:00 до 15:00 и их могут ещё оставить на дополнительные занятия. Получается, они сидят голодные? – поинтересовались сельчане в группе «Еравна-инфо.24/7».



Председатель комитета по образованию районной администрации Инесса Тышкенова сообщила, что среди учеников 5-11-х классов много льготников. Деньги, которые выделяют из казны на бесплатные обеды, распределяют равномерно на всех детей. Получалось примерно 74 рубля на каждого, а с 1 января стало 100.



- Меню составляется исходя из суммы, выделенной на одного ребёнка в день, – пояснила глава комитета. – Оно размещается на стенде «Информация для родителей» или на входе в столовую – с указанием наименования блюда и граммовки.



По поводу пересоленной еды еравнинцам посоветовали обращаться напрямую в администрацию школы. «Мы тоже со своей стороны съездим на днях и проверим», – добавила Инесса Тышкенова.



Судя по всему, речь о так называемых «бесплатниках».