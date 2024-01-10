Пролив на Байкале никак не хочет замерзать

Общество, Фото: отдел охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Из-за погоды снизился турпоток на остров Ольхон



На Байкале погода в Малом Море вновь удивляет людей своей изменчивостью. Пролив в Иркутской области никак не хочет замерзать.



Так, в начале января Малое Море в очередной раз подчинилось ветру. Местами тут снова разнесло лёд, который, казалось бы, уже сковал пролив.



- Открытая вода отчётливо просматривается даже невооружённым взглядом. Пока здесь единственный возможный транспорт – суда на воздушной подушке. Но и им не просто. Переправа на привычном маршруте «посёлок Куркут – залив Хулы», которая действовала уже в декабре, сейчас затруднена из-за больших участков открытой воды. Амфибии вынуждены высаживать пассажиров на острове Ольхон в районе залива Семь Сосен, - рассказала Гала Сибирякова, сотрудник отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Снижение турпотока на остров Ольхон в связи с обстановкой в проливе отметили и в отделе развития познавательного туризма «Заповедного Прибайкалья». Согласно многолетним наблюдениям, значительное количество потенциальных посетителей ждут открытия автомобильной переправы через Малое Море.

