На турнире выступят Баир Батлаев и Сандан Санданов
С 15 по 21 января в Самаре разыграют кубок России по боксу среди мужчин имени двукратного Олимпийского чемпиона Олега Саитова. На соревнования приедут боксёры, занявшие по итогам прошлого года места с 1 по 4 на чемпионате России или 1-2 место на первенстве страны. Также дополнительные приглашения получили спортсмены по рекомендации тренерского совета федерации бокса России.
От Бурятии в турнире примут участие чемпион России и победитель кубка Европы Баир Батлаев в весовой категории до 51 кг и бронзовый призёр чемпионата России Сандан Санданов в весовой категории до 63,5 кг. В весовой категория до 67 кг выступит забайкалец Александр Мадыгмаев. Иркутскую область представят Егор Шапочанский (до 75 кг) и Василий Каверин (до 80 кг).
Предварительные бои кубка пройдут с 16 по 18 января. 20 января состоятся финалы и церемония награждения.
Возрастное ограничение: 6+.
Боксёры Бурятии сразятся за кубок России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На турнире выступят Баир Батлаев и Сандан Санданов
Они познакомились на одной из метеостанций в Бурятии
С юбилеем поздравили Анну Томшину и Александру Таюрскую
Одной из первых юбилей отметила жительница Кяхтинского района
Первые места занял Тункинский район
Из-за погоды снизился турпоток на остров Ольхон
Им пожелали «не останавливаться на достигнутом»
Культурные учреждения в республике оказались не в почёте
Они призвали надзорные органы взяться за перевозчиков
Специалисты попытались пробраться в одну из них, но безуспешно
Ограждение хоккейной коробки было формальным
Сооружение, украшавшее городской парк, неожиданно демонтировали
Вся трудовая деятельность Анастасии Лукиничны прошла на спиртзаводе в Тарбагатайском районе
Мэр Братского района попросил жителей проявить бдительность
Там наконец-то завершилась реконструкция дамбы