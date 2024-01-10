Боксёры Бурятии сразятся за кубок России

На турнире выступят Баир Батлаев и Сандан Санданов



С 15 по 21 января в Самаре разыграют кубок России по боксу среди мужчин имени двукратного Олимпийского чемпиона Олега Саитова. На соревнования приедут боксёры, занявшие по итогам прошлого года места с 1 по 4 на чемпионате России или 1-2 место на первенстве страны. Также дополнительные приглашения получили спортсмены по рекомендации тренерского совета федерации бокса России.



От Бурятии в турнире примут участие чемпион России и победитель кубка Европы Баир Батлаев в весовой категории до 51 кг и бронзовый призёр чемпионата России Сандан Санданов в весовой категории до 63,5 кг. В весовой категория до 67 кг выступит забайкалец Александр Мадыгмаев. Иркутскую область представят Егор Шапочанский (до 75 кг) и Василий Каверин (до 80 кг).



Предварительные бои кубка пройдут с 16 по 18 января. 20 января состоятся финалы и церемония награждения.



Возрастное ограничение: 6+.

