В Бурятии разыграют кубок по зимнему дрифту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования пройдут в пригороде Улан-Удэ



13 января в Бурятии пройдут соревнования по зимнему дрифту. Турнир станет первым этапом кубка республики «Рождённые в СССР» по дрифту. Местом проведения выбрана трасса на льду водоёма Карьер около села Сужа Иволгинского района.



К участию допускаются водители не моложе 16 лет. Водители до 18 лет должны предоставить нотариально заверенное согласие родителей на участие ребёнка в соревнованиях.



С 9:00 по 13:00 состоятся регистрация спортсменов, технический осмотр и квалификация участников. В 13:00 будет проведён брифинг, а затем официальное открытие. С 13:30 начнутся парные заезды участников. В 17:00 запланировано награждение призёров соревнований.



Второй этап состоится здесь же 3 февраля. Третий проведут 2 марта.



Возрастное ограничение: 0+.

