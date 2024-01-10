Соревнования пройдут в пригороде Улан-Удэ
13 января в Бурятии пройдут соревнования по зимнему дрифту. Турнир станет первым этапом кубка республики «Рождённые в СССР» по дрифту. Местом проведения выбрана трасса на льду водоёма Карьер около села Сужа Иволгинского района.
К участию допускаются водители не моложе 16 лет. Водители до 18 лет должны предоставить нотариально заверенное согласие родителей на участие ребёнка в соревнованиях.
С 9:00 по 13:00 состоятся регистрация спортсменов, технический осмотр и квалификация участников. В 13:00 будет проведён брифинг, а затем официальное открытие. С 13:30 начнутся парные заезды участников. В 17:00 запланировано награждение призёров соревнований.
Второй этап состоится здесь же 3 февраля. Третий проведут 2 марта.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии разыграют кубок по зимнему дрифту
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