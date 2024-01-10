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Экс-депутат из Бурятии привезла с малой родины снег в Запорожье

Экс-депутат из Бурятии привезла с малой родины снег в Запорожье
Общество,  Фото:личная страница О. Бухольцевой во «ВКонтакте»
После её возвращения в Токмак там наступила настоящая зима

Бывший депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева, которая минувшей осенью уехала жить и работать в Запорожскую область, на новогодних каникулах побывала на малой родине. Она отметила праздник в кругу близких, а потом опять вернулась в Токмак. И, как сообщила в соцсетях, привезла туда снег из Северобайкальска.

- А то народ жаловался, что зимы не чувствуется от слова совсем. В три ночи (9 января – прим.) выехали из Ростова, где было очень холодно и ветрено. Через пять часов, когда подъезжали к Токмаку, начался дождь. Разгрузились. Иду на работу уже в снегопад, – написала Оксана Бухольцева на своей странице во «ВКонтакте».
 
Она призналась, что благодаря этому чувствует себя волшебницей.

- Смотрю в окно – сердце радуется. Ребятишки на санках катаются, играют в снежки, – отметила наша землячка. – Просили снега в Запорожскую область – пожалуйста.



снег зима

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