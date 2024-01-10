Учащихся наберут уже в этом году
В Иркутском госуниверситете планируется открытие колледжа. В декабре прошлого года принято окончательное решение о наборе обучающихся в 2024 году на базе 9-х и 11-х классов.
В настоящее время идёт формирование органов управления колледжа ИГУ, научно-педагогического коллектива и методического персонала. Прорабатывается вопрос с учебными площадями, аудиторным и лабораторным фондом, общежитиями, информационной и библиотечной инфраструктурой учебного заведения. Приоритетными задачами нового подразделения университета являются организация приёмной кампании по набору обучающихся на программы обучения, обеспечение профориентационной работы, создание условий для учебного процесса.
- Идея создания колледжа — специализированного учебного заведения по программам профессиональной подготовки — на базе Иркутского государственного университета обсуждалась ещё в конце девяностых годов, на рубеже столетий. Однако стратегия развития старейшего учебного заведения региона того периода не уделяла должного внимания этому уровню образования, - рассказали в управлении информационной политики ИГУ.
Работа по формированию в Иркутском госуниверситете системы среднего профессионального образования по отдельным направлениям подготовки началась в 2022 году. Положение о колледже ИГУ было утверждено на заседании учёного совета в конце 2022 года. В течение 2023 года шла работа по выработке и утверждению основных образовательных программ, лицензионных документов, программ образовательных дисциплин и учебных планов.
При иркутском вузе планируется открыть колледж
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