«Аж жутко»: Улан-удэнцев пугает таинственный ночной гул



В чате микрорайона Забайкальский в одном из мессенджеров обсуждают странные звуки, которые раздаются в той части города по ночам. Они, по словам местных жителей, похожи на какой-то гул или шум в небе.



- Резко начинается и резко заканчивается – и именно ночью. Кто-то слышит такое же и что это может быть? – задалась вопросом одна из участниц чата.



Другая заявила, что тоже обратила внимание на странный гул рано утром накануне.



- Аж жутко. Гудит что-то, но я, даже выйдя на улицу, не поняла, откуда звук исходит. Шум будто от пилы, который потом менялся на гул. Первый раз такое услышала вчера. А доехали до 41 квартала – там ничего нет, – поделилась улан-удэнка своими наблюдениями.



Есть как минимум две версии по этому поводу. Первая – улан-удэнская теплоэлектроцентраль № 2. «Это ТЭЦ гудит – чистят, видимо, что-то», – предположили жители микрорайона. Вторая – что «реактивные двигатели на Восточном прогревают с таким шумом».

