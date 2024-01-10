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«Аж жутко»: Улан-удэнцев пугает таинственный ночной гул

«Аж жутко»: Улан-удэнцев пугает таинственный ночной гул
Общество, 
Горожане пытаются найти ему объяснение

В чате микрорайона Забайкальский в одном из мессенджеров обсуждают странные звуки, которые раздаются в той части города по ночам. Они, по словам местных жителей, похожи на какой-то гул или шум в небе.

- Резко начинается и резко заканчивается – и именно ночью. Кто-то слышит такое же и что это может быть? – задалась вопросом одна из участниц чата.

Другая заявила, что тоже обратила внимание на странный гул рано утром накануне.
 
- Аж жутко. Гудит что-то, но я, даже выйдя на улицу, не поняла, откуда звук исходит. Шум будто от пилы, который потом менялся на гул. Первый раз такое услышала вчера. А доехали до 41 квартала – там ничего нет, – поделилась улан-удэнка своими наблюдениями.

Есть как минимум две версии по этому поводу. Первая – улан-удэнская теплоэлектроцентраль № 2. «Это ТЭЦ гудит – чистят, видимо, что-то», – предположили жители микрорайона. Вторая – что «реактивные двигатели на Восточном прогревают с таким шумом».
шум

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