ТНР вошла в состав Советского Союза в октябре 1944 года
В Туве подписано распоряжение правительства республики о создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР. В состав входят руководители территориальных органов исполнительной власти, а также ряда министерств и ведомств.
Перед членами оргкомитета поставлена задача до 10 апреля разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых историческому событию. Нормативно-правовые акты по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины вхождения ТНР в состав СССР должны быть утверждены и в муниципальных районах и городских округах республики.
Напомним, что указом президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1944 года № 528/3 Тувинская Народная республика была принята в состав Союза Советских Социалистических Республик. Решение было принято на основе прошения Малого Хурала трудящихся Тувинской Народной Республики о принятии в состав Советского Союза.
- Выражая желание большинства тувинских граждан, прошение о включении ТНР в состав советского государства руководство тувинской республики направляло ещё в апреле 1941 года. За годы Великой Отечественной войны желание граждан ТНР стать частью Советского Союза лишь укрепилось, - сообщает официальный портал Республики Тыва. - В августе 1944 года на сессии Малого Хурала ТНР единогласно была принята декларация с положительным решением по этому вопросу. 11 октября 1944 года Тувинская Народная Республика была принята в состав РСФСР, а 13 октября в состав СССР на правах автономной области. Так образовалась Тувинская автономная область.
В Туве отметят 80-ю годовщину вхождения в состав СССР
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