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В 2024 году в Бурятии поздравят около 400 долгожителей

В 2024 году в Бурятии поздравят около 400 долгожителей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Одной из первых юбилей отметила жительница Кяхтинского района

В этом году юбилейный дни рождения 90, 95 и 100 лет отмечают 380 жителей Бурятии. Об этом рассказали в министерстве социальной защиты населения республики.

- В их числе долгожителей свыше 100 лет – 35 человек. Больше всего их проживает в г. Улан-Удэ – 19, в Курумканском районе – 4 человека отметят вековой юбилей, в г. Северобайкальск – 3, в Селенгинском и Кяхтинском районах – по 2, в Еравнинском, Кабанском, Тункинском и Джидинском районах – по 1 человеку, - отметила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. – В 2023 году в Бурятии поздравили 538 жителей республики с юбилейными датами. В том числе 44 жителя достигли возраста 100 лет и выше. К юбилейным дням рождения участникам Великой Отечественной войны выплачивается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей, труженикам тыла – в размере 5 тысяч рублей.

Так, 4 января в Кяхтинском районе чествовали юбиляра – Елизавету Александровну Горячеву, которая отметила свой 95-й день рождения.

- Родилась я в 1929 году, в городе Кяхта Бурят-Монгольской АССР. Закончила 10 классов, потом поступила в педагогическое училище, а далее – на исторический факультет педагогического института в Улан-Удэ. Трудовую деятельность начала учителем истории в селе Творогово Кабанского района. Позже работала преподавателем истории в морской школе г. Астрахань. Затем переехала и работала педагогом-организатором в школе №1 г. Улан-Удэ, откуда и ушла на заслуженный отдых. Переехала в г. Кяхта и продолжила работать на следующие 7 лет преподавателем истории в медицинском училище, - рассказывает о себе именинница.

Елизавета Александровна награждена юбилейными медалями ко Дню Победы, медалью «100 лет Кяхтинскому району». Она пишет стихи и песни, очень любит играть на пианино.

- Желаем Елизавете Александровне долголетия и благополучия! – поздравили её земляки из числа сотрудников отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району.
Бурятия долгожитель юбилей

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