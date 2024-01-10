Им пожелали «не останавливаться на достигнутом»
9 января в Улан-Удэ, в городском перинатальном центре состоялась выписка троих новорождённых. Тройня, два мальчика и одна девочка, появилась на свет 19 декабря в семье Евгении и Солбона. Малыши нуждались в поддержке после рождения и продолжили лечение в одном из отделений ГПЦ.
Семью и близких поздравили врачи центра и представители комитета по социальной и молодёжной политике администрации города. Родителям вручили и передали самые тёплые пожелания, в том числе и «не останавливаться на достигнутом».
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, молодая семья стала многодетной – теперь у супругов 5 детей.
В Улан-Удэ молодых родителей поздравили с тройней
Общество, Фото:
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