Шесть сотен собак в Бурятии спасли от эвтаназии





В улан-удэнском фонде «Собака счастья» рассказали о судьбе беспризорных животных, которым грозило умерщвление. Их могли подвергнуть эвтаназии из-за недавно принятого в республике закона , разрешающего усыплять бездомных псов.



Только из приюта компании по отлову «Ананда» вывезли 123 собаки и 16 сразу забрали себе неравнодушные люди. Четвероногих отправляют в другие российские города. В списке – Красноярск, Санкт-Петербург, Хабаровск, Москва, Комсомольск-на-Амуре, Казань, Архангельск, Тверь, Екатеринбург и Владивосток.



- Но 123 – это сильно меньше, чем осталось в приюте. А значит, порадоваться, выдохнуть и разойтись по своим делам – не вариант. Нашей с вами помощи ждут ещё не менее двух тысяч собак, – отметили на официальной странице организации во «ВКонтакте».



- Но 123 – это сильно меньше, чем осталось в приюте. А значит, порадоваться, выдохнуть и разойтись по своим делам – не вариант. Нашей с вами помощи ждут ещё не менее двух тысяч собак, – отметили на официальной странице организации во «ВКонтакте».



Спасение животных от верной смерти продолжится и жителей республики просят не оставаться в стороне. Всего же представители фонда вместе с другими волонтёрами уберегли от умерщвления около 600 питомцев.



В группе «Собака счастья» в «ВК» поинтересовались, что будет с псами, которых отправили в другие города и не заполонят ли они там улицы.



- Мы передаём их только в руки волонтёров с которыми предварительно общаемся, чтобы понять, насколько это адекватные люди, а также проводим беседы перед отправкой сразу в семью. Собак не выпустят на улицы. Они останутся на попечении волонтёров на их передержках и в приютах, – заверили в организации.





Усыплять четвероногих будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.



Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении. Кроме того, эвтаназии подвергнут собак с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.





