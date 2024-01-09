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Юные улан-удэнцы встретились с космонавтом Петром Дубровым

Юные улан-удэнцы встретились с космонавтом Петром Дубровым
Общество,  Фото:минобрнауки Бурятии
Дети задавали вопросы два часа

В выходные Улан-Удэ посетил космонавт, Герой России Пётр Дубров, установивший рекорд по длительности одного полёта по программе Международной космической станции среди россиян - 355 суток.

Пётр Дубров не только космонавт, но и актёр фильма «Вызов» (возрастное ограничение 12+), сцены которого снимались в космосе.

Космонавта сопровождал спасатель 1 класса, старший парашютно-десантной группы отряда №1 Бурятской поисково-спасательной службы, мастер спорта СССР по парашютному спорту Андрей Шубин. Вот уже много лет он - единственный в Бурятии - готовит и проверяет российских космонавтов. На счету Андрея Шубина огромное количество прыжков с парашютом, спасённых жизней, подготовка космонавтов, а ещё он воздушный оператор и делает потрясающие фото на высоте четырёх тысяч метров.

Они провели встречу с учащимися ресурсного эколого-биологического центра и их родителями, сообщили в министерстве по образованию Бурятии.

- Ребята долго не хотели отпускать настоящих героев нашего времени. Увлекательный диалог-встреча, состоящий из вопросов и ответов, продолжался на протяжении двух часов. В процессе участники обсудили вопросы питания, занятости Международной космической станции и ещё много других тем, которые интересовали не только детей, но и родителей, - отметили в министерстве. 

космонавт

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