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Обросшими льдом и плесенью квартирами в Улан-Удэ заинтересовались следователи

Обросшими льдом и плесенью квартирами в Улан-Удэ заинтересовались следователи
Общество,  Фото:ОНФ
Они уже начали проверку

В СУ СКР по Бурятии обратили внимание на состояние дома № 3 в 113 микрорайоне Улан-Удэ, о котором рассказали ранее в региональном отделении Народного фронта. В ведомстве начали доследственную проверку.

- Действиям (бездействию) ответственных работников будет дана правовая оценка, – рассказали в ведомстве.

Жильцы этого самого МКД пожаловались общественникам на холод в квартирах. К примеру, в угловых температура сейчас – всего 18 градусов. Спасаться приходится тёплой одеждой и обогревателями.

Из-за холода и сырости в жилых помещениях образовалась плесень, а на потолке появился конденсат. В некоторых из них стены и вовсе покрылись льдом. Это повторяется каждый год и на просьбы о помощи никто не реагирует.

Обслуживает дом ТСЖ, которому ранее уже выдавали предписание об устранении нарушений, но претензии у людей остались. Они уверены: в квартирах холодно потому что поставщик ставит сопло на трубах и тепло до них не доходит, а ТСЖ не пытается исправить ситуацию.

Активисты уже обратились в прокуратуру. «Попытаемся разобраться, как помочь людям», – заявили они в официальном telegram-канале Народного фронта.


жилье жалобы следственный комитет ОНФ

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