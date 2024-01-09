Обросшими льдом и плесенью квартирами в Улан-Удэ заинтересовались следователи



Жильцы этого самого МКД пожаловались общественникам на холод в квартирах. К примеру, в угловых температура сейчас – всего 18 градусов. Спасаться приходится тёплой одеждой и обогревателями.

Активисты уже обратились в прокуратуру. «Попытаемся разобраться, как помочь людям», – заявили они в официальном telegram-канале Народного фронта.







- Действиям (бездействию) ответственных работников будет дана правовая оценка, – рассказали в ведомстве.Из-за холода и сырости в жилых помещениях образовалась плесень, а на потолке появился конденсат. В некоторых из них стены и вовсе покрылись льдом. Это повторяется каждый год и на просьбы о помощи никто не реагирует.Обслуживает дом ТСЖ, которому ранее уже выдавали предписание об устранении нарушений, но претензии у людей остались. Они уверены: в квартирах холодно потому что поставщик ставит сопло на трубах и тепло до них не доходит, а ТСЖ не пытается исправить ситуацию.