С улиц в Улан-Удэ вывезли 387 КамАЗов снега

Общество, Фото: Комбинат по благоустройству

Коммунальщики борются с ним круглыми сутками



С начала года с улиц бурятской столицы вывезли 4100 кубометров снега. Это 387 полных КамАЗов, рассказали в комбинате по благоустройству. Минувшей ночью сотрудники КБУ с помощью грейдеров, снегопогрузчиков, трактора-щётки и большегрузных машин расчистили улицы Воровского и Ботаническая. А ещё на нескольких – Удинская, Жанаева, Набережная, Борсоева, её пересечении со Смолина, а также на Блинова, Комарова и проспекте Автомобилистов – срезали снежные наросты с проезжих частей.



Мини-тракторы подмели тротуары на улицах Ленина, Коммунистическая, Калашникова, Жердева, Шумяцкого, Мокрова, на проспекте Строителей, в сквере «Зодчий» и на территории у Мемориала Победы.



- Большегрузные машины в комплексе с мини-погрузчиками с 6 часов утра вывозят собранный снег с улиц Панорамная, Шумяцкого, Удинская, Набережная, проспектов Автомобилистов и 50-летия Октября, – рассказал директор комбината Игорь Мункуев.



Уборка снега ведётся круглосуточно во всех трёх районах города. За порядок и подсыпку на придомовых территориях и участках, расположенных в ДНТ и СНТ, отвечают управляющие компании, ТСЖ и собственники зданий.

