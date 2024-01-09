В посёлке в Бурятии установили три новых фонаря

Общество, Фото: администрация района

Также в планах – освещение на ещё одной остановке



В посёлке Сахарный Завод установлено уличное освещение, сообщили в администрации Бичурского района Бурятии.



- Хозяйственно-транспортным отделом было проведено освещение остановочного пункта в посёлке Сахарный Завод. С 3 января оно работает в штатном режиме, - говорится в сообщении.



Специалисты установили три светильника.



В администрации района отметили, что планируется установить освещение на ещё на одном остановочном пункте посёлка.

