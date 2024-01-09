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В посёлке в Бурятии установили три новых фонаря

В посёлке в Бурятии установили три новых фонаря
Общество,  Фото:администрация района
Также в планах – освещение на ещё одной остановке

В посёлке Сахарный Завод установлено уличное освещение, сообщили в администрации Бичурского района Бурятии.

- Хозяйственно-транспортным отделом было проведено освещение остановочного пункта в посёлке Сахарный Завод. С 3 января оно работает в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Специалисты установили три светильника.

В администрации района отметили, что планируется установить освещение на ещё на одном остановочном пункте посёлка.
уличное освещение

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