Жители Улан-Удэ жалуются на каток с трещинами

«Никто ни разу даже снег не почистил», - негодуют горожане



Улан-удэнцев возмутило состояние льда на катке в парке «Кристальный», что находится на Стеклозаводе. По словам местных жителей, детям полюбился каток, но на льду давно образовались опасные выбоины и трещины.



- Дети приходят с коньками, играют в хоккей, собрали даже команды дворовые! Все праздничные дни никто ни разу даже снег не почистил, не залил трещины. Про сваренные железные ворота вообще молчу. Торжественно открыли и забыли! Хоть бы раз проверили. Очень печально, - написал подписчик паблика «Аноним 03».



В комментариях некоторые местные жители рекомендовали самим чистить лёд перед игрой. Другие посоветовали приучать детей к самостоятельности с детства: «А всем двором-то лень выйти и сделать, ведь площадь небольшая. Вам начало дали, а дальше сами. Прямо всех обслужить надо, учите детей хотя бы для себя что-то делать».



Ситуацию «Байкал-Daily» прокомментировали в Дирекции по паркам Улан-Удэ. Здесь отметили, что «лёд на катке подвержен изнашиванию, так как каток пользуется популярностью у горожан» и пообещали привести покрытие в порядок.



- Сегодня проводятся работы по обновлению ледового покрытия. Поэтому уже скоро вы сможете снова покататься на коньках и показать свои умения в хоккее, - заверили в Дирекции по паркам.

