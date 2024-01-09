В Бурятии выберут лучшего IT-педагога

Конкурс состоится в феврале этого года



В Бурятии с 1 по 28 февраля пройдёт республиканский конкурс «Лучший ИТ-педагог Республики Бурятия». К участию допускаются педагогические работники муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, учреждений среднего профессионального образования, основным местом работы которых является образовательная организация.



Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию в срок по 31 января. В качестве конкурсного проекта может быть представлен любой методический, образовательный ресурс или комплекс ресурсов с использованием информационно-коммуникационных технологий.



Конкурсный отбор будет проведён поэтапно. С 1 по 15 февраля состоится экспертиза представленных образовательных продуктов. На второй этап допустят не более 10 конкурсантов в трёх подгруппах: «Учитель общеобразовательного учреждения», «Педагог дополнительного образования», «педагог среднего профессионального образования». Творческая очная презентация проектов состоится 27 февраля. Защита финалистами проекта и подведение итогов проведут 28 февраля. Об этом сообщает Бурятский республиканский институт образовательной политики.



Возрастное ограничение: 18+.

