Глава Бурятии отменил собственный указ о бездомных собаках

В итоге спустя два года руководителю региона пришлось отменить собственный указ. Он подписал другой, согласно которому предыдущий утратил силу. Документ, уже вступивший в силу, распространяется на правоотношения, возникшие с 24 января 2022-го.

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