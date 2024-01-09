Глава Бурятии отменил собственный указ о бездомных собаках

До недавнего времени по всей Бурятии действовал определённый порядок отлова бездомных собак, согласно которому после поимки их сначала обследовали, при необходимости – прививали, стерилизовали и чипировали и оставляли в приюте минимум на неделю.
Затем мелких особей – до 25 сантиметров в холке – выпускали в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные же и опасные навсегда оставались в питомниках. Соответствующий указ подписал в конце января 2022-го глава республики Алексей Цыденов.
В середине октября стало известно, что зоозащитные организации через суд намерены добиться отмены этого указа. Заседание состоялось в Новосибирске, и служители Фемиды встали на сторону общественников, удовлетворив их иск. Документ за подписью Цыденова признали недействующим.
В итоге спустя два года руководителю региона пришлось отменить собственный указ. Он подписал другой, согласно которому предыдущий утратил силу. Документ, уже вступивший в силу, распространяется на правоотношения, возникшие с 24 января 2022-го.
Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении. Кроме того, эвтаназии подвергнут четвероногих с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания собака осталась невостребованной – то есть никто не забрал её себе.