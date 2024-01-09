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В столице Забайкалья благоустроят набережную реки Чита

В столице Забайкалья благоустроят набережную реки Чита
Общество,  Фото:pixabay.com
На разработку документации потратят 200 миллионов рублей

В 2024 году в Забайкалье будет благоустроено 37 общественных территорий в 34 населённых пунктах. Об этом 9 января заявил вице-премьер правительства края Забайкалья Алексей Гончаров в ходе оперативного совещания.

- По программе формирование комфортной городской среды мы планируем провести работы на общую сумму 248 миллионов рублей, из них 243 миллиона – это федеральный бюджет. План уже расписан: до 1 февраля мы должны довести лимиты муниципальным образованиям, до 1 апреля заключить контракты на выполнение работ. Завершить их мы планируем до 15 августа, - уточнил Алексей Гончаров.

Кроме того, по президентской дальневосточной субсидии благоустроят 40 дворовых территорий, на эти цели предусмотрено 356 миллионов рублей, из них расходы федерального бюджета 349 миллионов рублей. В том числе, будет разработана проектно-сметная документация по благоустройству набережной реки Чита.

- На разработку ПСД по набережной предусмотрено 200 миллионов рублей, 196 миллионов из них средства федерального бюджета, - уточнил вице-премьер правительства Забайкалья.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в крае благоустроили 48 общественных территорий на сумму свыше 280 миллионов рублей. В рамках президентской дальневосточной субсидии благоустроено 79 дворовых территорий на сумму 449,7 миллиона рублей.

Забайкальский край благоустройство

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