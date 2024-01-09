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В Иркутской области увеличена одна из выплат многодетным семьям

В Иркутской области увеличена одна из выплат многодетным семьям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соцвыплата взамен земельного участка поднялась до 300 тысяч рублей

В Иркутской области увеличили размер социальной выплаты многодетным семьям взамен бесплатного предоставления земельного участка в собственность. С 1 января компенсация составляет 300 тысяч рублей. Соответствующий указ был подписан в декабре прошлого года.

Такое право имеют многодетные семьи, которые состоят на земельном учёте более трёх лет. Полученные средства можно направить на погашение кредитов, взятых на приобретение жилого помещения или земельного участка, для оплаты строительства и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. Ранее её размер составлял 200 тысяч рублей.

Предоставление социальной выплаты осуществляется министерством имущественных отношений Иркутской области. Приём граждан проводят по предварительной записи на официальном сайте министерства, а также в порядке живой очереди в Иркутске по адресу: улица Мухиной, 2а. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутская область многодетные семьи

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