Утверждены тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области

Для горожан с января по июнь одноставочный тариф составит 1,42 рубля за киловатт-час



Служба по тарифам Иркутской области утвердила тарифы на электрическую энергию для населения на 2024 год. Соответствующий приказ подписал руководитель службы Александр Халиулин. Тарифы утверждены в соответствии с ограничениями правительства Российской Федерации и федеральной антимонопольной службы для Иркутской области.



С 1 января по 30 июня 2024 года одноставочный тариф на электроэнергию для жителей городов региона составляет 1,42 рубля за киловатт-час, для сельского населения – 0,994 рубля за киловатт-час. С 1 июля по 31 декабря 2024 года стоимость одного киловатт-часа будет 1,58 рубля для городского населения и 1,106 рубля для сельских территорий. Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества тарифицируются в зависимости от их расположения: сельский тариф для находящихся в сельской местности, городской – для расположенных в черте города.



Тарифы на электрическую энергию по объёмам потребления (дифференцированный тариф) на территории Иркутской области обозначенный приказ не предусматривает.



Тарифы на электрическую энергию не повышались с 1 декабря 2022 года. Повышение, которое ожидается со второго полугодия этого года, связано, прежде всего, с инфляционными процессами, которые в числе прочего сказываются и на уровне содержания электросетевого хозяйства.



- Иркутская область по-прежнему остаётся субъектом Российской Федерации с самыми низкими тарифами на электроэнергию. Следующей в списке значится Республика Хакасия, - сообщает пресс-служба правительства области.



