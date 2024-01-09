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Утверждены тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области

Утверждены тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области
Общество,  Фото:pixabay.com
Для горожан с января по июнь одноставочный тариф составит 1,42 рубля за киловатт-час

Служба по тарифам Иркутской области утвердила тарифы на электрическую энергию для населения на 2024 год. Соответствующий приказ подписал руководитель службы Александр Халиулин. Тарифы утверждены в соответствии с ограничениями правительства Российской Федерации и федеральной антимонопольной службы для Иркутской области.

С 1 января по 30 июня 2024 года одноставочный тариф на электроэнергию для жителей городов региона составляет 1,42 рубля за киловатт-час, для сельского населения – 0,994 рубля за киловатт-час. С 1 июля по 31 декабря 2024 года стоимость одного киловатт-часа будет 1,58 рубля для городского населения и 1,106 рубля для сельских территорий. Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества тарифицируются в зависимости от их расположения: сельский тариф для находящихся в сельской местности, городской – для расположенных в черте города.

Тарифы на электрическую энергию по объёмам потребления (дифференцированный тариф) на территории Иркутской области обозначенный приказ не предусматривает.

Тарифы на электрическую энергию не повышались с 1 декабря 2022 года. Повышение, которое ожидается со второго полугодия этого года, связано, прежде всего, с инфляционными процессами, которые в числе прочего сказываются и на уровне содержания электросетевого хозяйства.

- Иркутская область по-прежнему остаётся субъектом Российской Федерации с самыми низкими тарифами на электроэнергию. Следующей в списке значится Республика Хакасия, - сообщает пресс-служба правительства области.

Иркутская область

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