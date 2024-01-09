В Бурятии открыт сезон ледовых гонок

Первые соревнования прошли 6 и 7 января



6 января в Бурятии, на ледовой трассе в селе Сужа Иволгинского района состоялось открытие ледового сезона. Сезон открыли профессионалы автоспорта на подготовленных кроссовых автомобилях.



Заезды первого этапа чемпионата Бурятии по «ледовому» автокроссу определили следующих призёров:



Класс «Д2К»

1 место - Щербаков Сергей (г. Улан-Удэ)

2 место - Толстоухов Александр (г. Улан-Удэ)

3 место - Щербаков Александр (г. Улан-Удэ)



Класс «Супер 1600»

1 место - Петрушин Василий (г. Иркутск)

2 место - Заруднев Виктор (г. Иркутск)



Класс «Свободный»

1 место - Бадмаев Евгений (г. Улан-Удэ)

2 место - Александров Александр (г. Улан-Удэ)



На следующий день, 7 января, здесь же прошёл первый этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам среди любителей. Несмотря на некоторые накладки в тайминге, участие в заездах приняли 57 спортсменов. В пригород Улан-Удэ соревноваться приехали и представители соседнего региона: участвовали пилоты из Иркутска, Братска и Ангарска.



В первом этапе ралли спринт призёрами стали:



Класс «Супершип»

1 место - Родинский Алексей (г. Ангарск), автомобиль Subaru Legacy

2 ⁠место - Охремчук Константин (г. Иркутск), автомобиль Mazda Familia



Класс «Полный привод (4WD), шип»

1 место - Янковский Владимир (г. Улан-Удэ), автомобиль Subaru Impreza

2 место - Малыгин Илья (г. Иркутск), автомобиль Subaru Leone

3 место - Эмигенов Евгений (г. Улан-Удэ), автомобиль Mitsubishi Mirage



Класс «Полный привод (4 WD), «липучка»

1 место - Малыгин Илья (г. Иркутск), автомобиль Subaru Leone

2 место - Торгашин Глеб (г. Улан-Удэ), автомобиль Subaru Impreza

3 место - Охремчук Константин (г. Иркутск), автомобиль Mazda Familia



Класс: «Задний привод (RWD), шип»

1 место - Беляков Алексей (г. Улан-Удэ), автомобиль Toyota Sprinter trueno

2 место - Протасов Дмитрий (г. Иркутск), автомобиль Nissan Silvia

3 место - Цыдыпов Виктор (г. Улан-Удэ), автомобиль «Москвич-412»



Класс «Задний привод (RWD), «липучка»

1 место - Туркин Александр (г. Улан-Удэ), автомобиль «Иж Ода»

2 место - Тормаков Алексей (г. Улан-Удэ), автомобиль «ВАЗ 2102»

3 место - Ившин Роман (г. Улан-Удэ), автомобиль Isuzu Fargo



Класс «Передний привод (FWD), шип»

1 место - Степанов Максим (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Torneo

2 место - Канжовников Роман (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Integra

3 место - Пыльцын Алексей (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Civic



Класс «Передний привод (FWD), «липучка»

1 место - Фролов Дмитрий (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Fit

2 место - Петров Сергей (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Fit

3 место - Степанов Максим (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Torneo



Второй этап «ледового» ралли-спринта состоится 27 января, сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь».



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