В Монголии хотят установить мировой рекорд по катанию на горке

В Улан-Баторе пройдёт международный фестиваль снега и льда



В Монголии планируют установить мировой рекорд для книги рекордов Гиннесса по количеству людей, катающихся на ледяной горке за один час. Мероприятие проведут в рамках первого международного фестиваля снега и льда «Мазаалай» в Улан-Баторе.



Фестиваль состоится на горнолыжном курорте. Здесь будут построены ледяная горка шириной 12 метров и длиной 22 метра, а также снежная скульптура длиной 56,4 метра. Главной достопримечательностью фестиваля станет 5-метровая ледяная скульптура самки гобийского бурого медведя и её медвежонка.



- Цель фестиваля – способствовать охране и увеличению численности гобийского бурого медведя (мазаалая), считающегося редким в мире. В 2023 году в Монголии зарегистрировано 52 гобийских бурых медведя, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Возрастное ограничение: 0+.

