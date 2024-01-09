Забайкальские учёные научили нейросеть управлять отоплением в зданиях

Контроллер сможет заменить существующие зарубежные устройства
Учёные Забайкальского госуниверситета совместно с НИУ Высшей школы экономики представили прототип интеллектуального адаптивного контроллера управления отоплением. Разработка будет использоваться при отоплении любых зданий и сооружений: от промышленных объектов до жилых комплексов. Её предназначение – создать комфортный микроклимат и сэкономить энергоресурсы. Для этого «умное» устройство задействует интеллектуальные алгоритмы, включая нейросети.
Работа над проектом стартовала в сентябре. Отладка прототипа устройства планируется в учебных корпусах ЗабГУ. Внедрение новой технологии позволит достигнуть экономии топливно-энергетических ресурсов в системах централизованного теплоснабжения городов и локальных производственных объектов.
- Аналоги нашего контроллера существуют, но мы намерены разработать самое эффективное и простое в установке и эксплуатации решение, которое обеспечит замену существующих зарубежных устройств. Сначала внедрим его в нашем университете, после – сделаем коммерческим проектом, - заявил куратор проекта, учёный-изобретатель, преподаватель Забайкальского государственного университета Георгий Палкин.
Над контроллером работает междисциплинарная команда НПР и студентов ЗабГУ: энергетиков, ИТ, программистов. Они выполнят основную часть работы по созданию «умного» устройства. Специалисты Высшей школы экономики в области микроэлектроники, в свою очередь, разрабатывают вычислительное ядро контроллера – это оборудование и программные средства, необходимые для решения этой задачи.
- Сейчас проект находится на этапе тестирования и отладки, то есть мы разработали аппаратную часть, пишем программное обеспечение и готовимся проводить испытания прототипа, - пояснил Георгий Палкин.
По задумке разработчиков, устройство должно легко в автоматизированном режиме адаптироваться под разные объекты. Сейчас процедура установки контроллера на зданиях достаточно сложная, требует большого количества расчётов и настроек. Часть из них учёные автоматизируют для лучшей адаптивности. Повсеместное использование устройства позволит создать полноценную цепочку оптимизации расходов энергетических ресурсов на всех этапах организации теплоснабжения, а связывание всех устройств в единую сеть посредством применения цифровых технологий обеспечит преобразование автоматизируемой системы в киберфизическую.
- Сейчас исследователи готовят документы для получения патента на изобретение. Процедура патентования займёт около 12 месяцев, после чего можно будет внедрять инновацию в коммерческом секторе, - сообщили в департаменте внешних и внутренних коммуникаций ЗабГУ.
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