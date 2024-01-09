В Улан-Удэ изменилось расписание автобуса №24

В Улан-Удэ с 9 января на маршруте №24 действует новое расписание. Это связано с увеличением времени на рейс из-за продления движения автобусов от остановки «микрорайон Южный» до ул. Псковской, 139, с разворотом в районе СНТ «Пищевик».- Отметим, что конечные остановки по маршруту №24 «остановка «Птицефабрика» – микрорайон Забайкальский» не изменяются, - сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района Улан-Удэ.Ознакомиться с новым расписанием можно в карточках: