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В Улан-Удэ изменилось расписание автобуса №24

В Улан-Удэ изменилось расписание автобуса №24
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оно действует как в будние, так и в выходные дни

В Улан-Удэ с 9 января на маршруте №24 действует новое расписание. Это связано с увеличением времени на рейс из-за продления движения автобусов от остановки «микрорайон Южный» до ул. Псковской, 139, с разворотом в районе СНТ «Пищевик».

- Отметим, что конечные остановки по маршруту №24 «остановка «Птицефабрика» – микрорайон Забайкальский» не изменяются, - сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района Улан-Удэ.

Ознакомиться с новым расписанием можно в карточках:

Улан-Удэ автобус общественный транспорт

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