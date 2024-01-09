Оно действует как в будние, так и в выходные дни
В Улан-Удэ с 9 января на маршруте №24 действует новое расписание. Это связано с увеличением времени на рейс из-за продления движения автобусов от остановки «микрорайон Южный» до ул. Псковской, 139, с разворотом в районе СНТ «Пищевик».
- Отметим, что конечные остановки по маршруту №24 «остановка «Птицефабрика» – микрорайон Забайкальский» не изменяются, - сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района Улан-Удэ.
Ознакомиться с новым расписанием можно в карточках:
В Улан-Удэ изменилось расписание автобуса №24
Общество, Фото:
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