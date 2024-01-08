Четыре ледовые переправы действуют в Бурятии

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Две из них – в Прибайкальском районе



С начала 2024 года на водных объектах республики происшествий не зарегистрировано, сообщило ГУ МЧС России по Бурятии.



В праздничные дни сотрудники МЧС провели 13 патрулирований на водоёмах. Проинструктировано 250 человек, они получили памятки о мерах безопасности.



- Во время рейдов проводим профилактические беседы с рыбаками о соблюдении правил безопасности на акваториях. Рекомендуем пользоваться санкционированными ледовыми дорогами, - обратился руководитель Улан-Удэнского инспекторского участка центра ГИМС Дмитрий Потёмкин.



В Бурятии открыты четыре ледовые переправы:



- в Улан-Удэ через реку Селенга в мкр. Мостовой;

- в Муйском районе через реку Муя в с. Усть-Муя;

- в Прибайкальском районе через реку Селенга в п. Татаурово и с. Ильинка.

