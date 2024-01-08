Две из них – в Прибайкальском районе
С начала 2024 года на водных объектах республики происшествий не зарегистрировано, сообщило ГУ МЧС России по Бурятии.
В праздничные дни сотрудники МЧС провели 13 патрулирований на водоёмах. Проинструктировано 250 человек, они получили памятки о мерах безопасности.
- Во время рейдов проводим профилактические беседы с рыбаками о соблюдении правил безопасности на акваториях. Рекомендуем пользоваться санкционированными ледовыми дорогами, - обратился руководитель Улан-Удэнского инспекторского участка центра ГИМС Дмитрий Потёмкин.
В Бурятии открыты четыре ледовые переправы:
- в Улан-Удэ через реку Селенга в мкр. Мостовой;
- в Муйском районе через реку Муя в с. Усть-Муя;
- в Прибайкальском районе через реку Селенга в п. Татаурово и с. Ильинка.
Четыре ледовые переправы действуют в Бурятии
Общество, Фото:
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