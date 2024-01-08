В Бурятии пройдёт третий этап Кубка по ориентированию на лыжах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он состоится в Иволгинском районе



13 января в селе Калёново Иволгинского района Бурятии состоится третий этап Кубка Бурятии по спортивному ориентированию на лыжах. Спортсмены будут бежать классическим стилем.



Центр соревнований - база отдыха «Лесной дворик». Ориентировщики поборются в нескольких возрастных группах: юниоры (до 12 лет, до 14 лет, до 17 лет); взрослые (до 21 года, до 40 лет, от 50 лет), а также ветераны (старше 60 лет).



Предварительная регистрация на онлайн-сервисе https://orgeo.ru/event/info/32639 ведётся до 18 часов 11 января.



Справка:



Спортивное ориентирование на лыжах – вид спорта, в котором участники на лыжах при помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты, расположенные на местности. Их прохождение фиксируется с помощью электронного чипа, закреплённого на руке спортсмена. Результаты определяются по времени прохождения дистанции.



Лыжный инвентарь применяется практически такой же, как и для лыжных гонок. Но есть некоторые нюансы. Обычно ориентировщики используют более короткие лыжи и более широкие лапки на палках, так как приходится достаточно часто ехать по недостаточно укатанным узким лыжням и мягкому снегу.





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