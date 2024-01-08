Временно тепла и горячей воды лишились 16 домов
На станции Дивизионная в Улан-Удэ произошёл инцидент с отключением тепла и горячей воды. Накануне, 7 января, из-за аварийного отключения электричества остановилась работа местной котельной.
Случилось это в 09:48. Теплоснабжения и горячего водоснабжения временно лишились 16 многоквартирных жилых домов.
В 11:43 электроэнергия была восстановлена, котельная в работу запущена, тепло и горячую воду вернули всем жителям. Как сообщают оперативные службы города, время отключения составило 1 час 45 минут.
В Улан-Удэ почти два часа не работала котельная
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