Снега в столице республики не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 января по республике переменная облачность, ночью местами снег, днём осадки прекратятся. Ветер западный с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 17 м/с, позёмка. Температура днём -11,-16, местами -20,-25, по Прибайкалью -5,-10.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -11,-13.
В Улан-Удэ днём 11 градусов мороза
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