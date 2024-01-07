В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2

В Улан-Удэ со вторника изменится расписания на маршруте №2 в будние дни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».- В целях улучшения транспортного обслуживания населения с 9 января на маршруте №2 будет действовать новое расписание. Это связано с увеличением времени на рейс из-за продления движения автобусов от остановки «мкр. Южный» до ул. Псковской 139 с разворотом в районе СНТ «Пищевик», - отметили на предприятии.Конечные остановки по маршруту №2 «Сад Профсоюзник – ост. Птицефабрика» не изменяются. Расписание в выходные дни пока остаётся прежним.