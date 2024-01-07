В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2

Это связано с увеличением времени на рейс
В Улан-Удэ со вторника изменится расписания на маршруте №2 в будние дни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».
- В целях улучшения транспортного обслуживания населения с 9 января на маршруте №2 будет действовать новое расписание. Это связано с увеличением времени на рейс из-за продления движения автобусов от остановки «мкр. Южный» до ул. Псковской 139 с разворотом в районе СНТ «Пищевик», - отметили на предприятии.
Конечные остановки по маршруту №2 «Сад Профсоюзник – ост. Птицефабрика» не изменяются. Расписание в выходные дни пока остаётся прежним.
Это связано с увеличением времени на рейс
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