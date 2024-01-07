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В Бурятии школьники сыграли в шашки и шагай наадан

В Бурятии школьники сыграли в шашки и шагай наадан
Общество,  Фото:Движение Первых | Иволгинский район
В соревнованиях победил ученик Иволгинской школы №3

Накануне в районном доме культуры села Иволгинск прошли соревнования по шашкам и шагай наадан. Местное отделение «Движения Первых» провели соревнования по большим шашкам, где победителем стал ученик Иволгинской школы №3.

Мастер-класс по национальной игре провели члены правления РОО федерации бурятской национальной игры «Шагай наадан» в Иволгинском районе Жаргал и Светлана Цыденовы.

- Дети с интересом посоревновались в игры, такие как няhалалга (щелканье), мори урилдаан (конные скачки), шагай шүүрэлгэ (хватание косточек горстью), табаршаалга (подкидывание и ловля косточек одной рукой на весу), таалсалга (отгадывание), - отметили организаторы.

Победителям вручили памятные и сладкие призы.
национальная культура игра школьники

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