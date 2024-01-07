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Детскому онкологу вручили знак «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени

Детскому онкологу вручили знак «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени
Общество,  Фото:ДРКБ
Нимаханда Цыренова трудится в ДРКБ

Детскому врачу-онкологу, заслуженному врачу РБ, заведующей отделением онкологии Детской республиканской клинической больницы, кандидату медицинских наук, главному внештатному детскому онкологу Бурятии вручён почётный отраслевой знак «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени.

В медицине Нимаханда Владимировна почти 30 лет, из них работает в ДРКБ практически с основания больницы, с 2001 года. Более 1200 юных пациентов обследованы и пролечены, спасены под чутким руководством этого замечательного врача.

- Высококвалифицированный специалист, Нимаханда Владимировна великолепный, опытный диагност, владеет всеми современными методами химиотерапии онкологических заболеваний у детей и успешно применяет их в практике. Работает в тесном взаимодействии со специалистами ведущих онкологических центров страны - ей доверяют, с ней активно сотрудничают. Благодаря Н.Х. Цыреновой наши пациенты имеют возможность успешно проходить курсы лечения, не выезжая за пределы республики. Своими знаниями щедро делится с молодыми врачами, является наставником.
  

Профессионализм, замечательные человеческие качества - искренность, открытость, милосердие снискали большой авторитет и уважение как коллег, так и родителей пациентов, - сообщили в ДРКБ.

В конце декабря врач отметила свой юбилей. Коллеги пожелали ей здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в каждодневной борьбе за жизнь и здоровье маленьких пациентов.

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