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Глава Бурятии с супругой посетили богослужение в рождественскую ночь

Глава Бурятии с супругой посетили богослужение в рождественскую ночь
Общество,  Фото:pravoslavnaya-buryatiya.ru; телеграм-канал Алексея Цыденова
Митрополит Иосиф провёл богослужение в Свято-Одигитриевском соборе

В ночь на 7 января в Бурятии отметили праздник Рождества Христова торжественными богослужениями. Богослужение в Рождественскую ночь митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ.

- Всенощное бдение, состоящее из Великого повечерия и Утрени, в празднично украшенном цветами и елями храме началось в 23 часа. Владыка митрополит возглавил совершение литии, а на Утрени помазал всех молящихся освящённым елеем. Клириками собора был прочитан канон праздника. Песнопения за богослужением исполнил архиерейский хор при Одигитриевском соборе. По окончании Всенощного бдения митрополит Иосиф возглавил совершение Божественной Литургии в Свято-Одигитриевском соборе. На литургии по запричастном стихе было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Рождественское послание митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

После окончания литургии митрополит поздравил молящихся с праздником Рождества Христова.

На богослужении был глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой Ириной Викторовной.

Руководитель региона поздравил жителей республики с праздником.

- Дорогие земляки! С праздником, с Рождеством Христовым! Пусть все наши молитвы будут услышаны! – написал он в своём телеграм-канале. 

глава Бурятии Рождество Христово религия

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