Местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 января в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём морозно от -15, до -20, местами -22,-27, по Прибайкалью и при снеге -6,-11.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -15,-17.
В Бурятии морозная погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Взрывотехники проводят профилактические осмотры религиозных объектов
Горожане с удовольствием пользуются зимним гаджетом
Девочка стала третьим ребёнком в семье
Мужчина ехал в поезде с углём
Всё это время мужчина был на заработках в районе республики
Работа с населением проходит в праздничные дни
Также существенно выросло обслуживание грузовых самолётов
Яркие события культурной жизни Бурятии
Малышку назвали Кристиной
Наиболее суеверными оказались медсёстры
В Улан-Удэ ожидается до -20
Рита Бальхаева была почётным работником образования РФ
Неизвестный водитель сбил его и не оказал никакой помощи
Из них 18 попались на повторной нетрезвой езде
Общественники уже обратились в прокуратуру