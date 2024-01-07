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В Бурятии морозная погода

В Бурятии морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 января в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём морозно от -15, до -20, местами -22,-27, по Прибайкалью и при снеге -6,-11.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -15,-17.


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