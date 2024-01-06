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Потерянные в «рукогрейках» варежки хранятся в домике в центре Улан-Удэ

Потерянные в «рукогрейках» варежки хранятся в домике в центре Улан-Удэ
Общество,  Фото:мэрия Улан-Удэ
Горожане с удовольствием пользуются зимним гаджетом

В прошлом году на главном ледовом городке столицы Бурятии впервые были установлены обогреватели для рук для желающих согреться после длительного катания на горках. Устройства сразу полюбились детворе.

Во время обогрева дети часто роняют свои варежки вглубь аппарата. Специалисты «Горсвета» собирают потерянные варежки и уносят в первый домик, где находится администратор аттракциона «Зимняя горка». Именно там жители Улан-Удэ могут найти потерянные варежки и перчатки своих детей.

- Данное оборудование отвечает всем требованиям безопасности, поэтому обжечься невозможно. Одновременно согреть руки у специального вентилятора смогут сразу шесть человек. Ограничений по времени использования обогревателя нет, - отметили в мэрии Улан-Удэ.

зимний сезон

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