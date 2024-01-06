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В Иркутской области с грузового поезда сняли автостопщика из Улан-Удэ

В Иркутской области с грузового поезда сняли автостопщика из Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина ехал в поезде с углём

В городе Тулун транспортные полицейские задержали 35-летнего улан-удэнца. Безработного мужчину сняли с грузового поезда. Правоохранителям он пояснил, что путешествовал автостопом, а домой добирался в хвостовом полувагоне с углём.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 11.17 КоАП РФ «Самовольный проезд в грузовом поезде». С ним провели профилактическую беседу.

Путешественнику грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте. 
путешественники Иркутская область

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