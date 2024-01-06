Девочка стала третьим ребёнком в семье
5 января в городе Закаменск прошла выписка первого новорождённого 2024 года.
Девочка появилась на свет 1 января в 11:30. Вес девочки составил 3220 кг, а рост — 51 см. Малышка стала третьим ребёнком в семье, сообщили в администрации Закаменского района Бурятии.
- У меня растут двое сыновей, —это наша долгожданная девочка. Желаю всем счастья, добра, мирного неба! — сказала многодетная мама Оюна.
Как сообщал «Байкал-Daily», первым ребёнком, рождённым в республике в 2024 году, стала девочка. Она родилась в Кяхте. Накануне её с мамой тоже выписали из роддома.
В Закаменском районе Бурятии выписали домой первого новорождённого 2024 года
Общество, Фото:
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