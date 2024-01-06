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В Улан-Удэ меньше всего суеверных людей среди маркетологов

В Улан-Удэ меньше всего суеверных людей среди маркетологов
Общество,  Фото:pixabay.com
Наиболее суеверными оказались медсёстры

28% жителей Улан-Удэ назвали себя суеверными. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Каждый второй житель Улан-Удэ не считает себя суеверным. 28% признались, что верят в приметы. Причём женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе.

Среди представителей распространённых профессиональных групп вот уже который год больше всего суеверных — среди медицинских сестёр (45%). На втором месте — HR-менеджеры (в приметы верят 36% из них). На третьем месте сегодня — водители (31%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (14%) и программистов (16%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 19%.

Опрос проводили с 16 по 26 декабря 2023 года

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