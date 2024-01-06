В Улан-Удэ ожидается до -20
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня погоду в республике определяет антициклон. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём -18,-23, местами -11,-16, по северным районам -25,-30.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Днём -18,-20.
В Бурятии сегодня осадков не ожидается
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